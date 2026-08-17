Belgio, incendio nelle Hautes Fagnes: i vigili del fuoco al lavoro

Continua senza sosta il lavoro dei vigili del fuoco in Belgio per spegnere un enorme incendio che ha devastato una riserva naturale nella parte orientale del Paese. Il rogo ha bruciato circa 30 chilometri quadrati dell’area naturale dell’Hautes Fagnes, uno dei peggiori incendi boschivi della storia recente del Paese. Circa 600 residenti dei comuni limitrofi di Waimes e Bütgenbach, nella provincia di Liegi vicino al confine con la Germania, sono stati invitati sabato a evacuare la zona e ora anche le autorità tedesche, vicine al confine e alle fiamme, hanno ordinato l’evacuazione di alcune zone della città di Monschau, nel Nordreno-Vestfalia. Nel corso della notte, il fronte dell’incendio si è avvicinato alle prime abitazioni sul territorio della Germania. L’incendio fa seguito a settimane di tempo insolitamente caldo e secco. La conformazione dell’Hautes Fagnes, caratterizzata da un misto di brughiere e torbiere, ha complicato gli sforzi per contenere le fiamme. Il Belgio è stato colpito la settimana scorsa da un’altra ondata di caldo intenso, con temperature che venerdì hanno raggiunto circa 37 °C (98,6 °F) in alcune zone del Paese.