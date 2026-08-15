Terremoto in Colombia, Bogotá raccoglie aiuti per le vittime del sisma

(LaPresse) A Bogotá prosegue la mobilitazione della popolazione in sostegno delle comunità colpite dal devastante terremoto che ha interessato la Colombia occidentale all’inizio della settimana. Alcuni residenti hanno portato cibo, medicinali e altri beni di prima necessità a un centro di raccolta allestito per fornire assistenza ai sopravvissuti. I volontari hanno quindi provveduto a smistare e preparare gli aiuti in pacchi destinati a Manizales, Pereira, Cali e alle aree circostanti. Il terremoto, di magnitudo 7,4, ha colpito la Colombia lunedì, provocando oltre 280 vittime e lasciando centinaia di persone disperse. Nel centro di raccolta “Vive Claro” l’attenzione è rivolta anche agli animali domestici rimasti senza assistenza a causa del sisma, mentre continuano le operazioni di soccorso e la distribuzione degli aiuti nelle zone più colpite.