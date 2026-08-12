Terremoto Colombia, lotta contro il tempo per trovare sopravvissuti

Prosegue e si fa sempre più disperata la ricerca di sopravvissuti tra le macerie del potente terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la parte occidentale della Colombia, causando 181 morti e 2.595 feriti. Le squadre di soccorso lavorano senza sosta per individuare eventuali persone ancora in vita. La devastazione ha messo a dura prova il nuovo presidente colombiano Abelardo de la Espriella e il suo governo, impegnati a fronteggiare il disastro naturale, e la società civile, che si sta adoperando per fornire aiuti alle comunità più vulnerabili e colpite dal sisma. De la Espriella ha dichiarato che almeno 195 persone risultano ancora disperse, ma i database gestiti da organizzazioni civili stimano un numero più vicino a 4.000. Le squadre hanno continuato a setacciare le macerie per tutta la notte nelle città più colpite di Cali, Pereira, Manizales e Quibdo, mentre il tempo a disposizione per trovare e salvare le vittime si riduce drasticamente.