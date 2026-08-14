Inghilterra, deraglia treno: ferite 11 persone

Giovedì un treno passeggeri è deragliato nel sud dell’Inghilterra, ferendo gravemente due persone e causando lesioni lievi ad altre nove dopo che tre vagoni si sono ribaltati. Il mezzo, in viaggio da Londra verso Eastbourne, trasportava circa 150 persone quando è uscito dai binari nei pressi della località turistica di Lewes. Le riprese aeree mostrano vigili del fuoco e paramedici che soccorrono i passeggeri in un campo adiacente al treno, con diverse ambulanze e tre elicotteri in stand-by. Tutti i passeggeri sono stati evacuati nel giro di circa tre ore; la causa del deragliamento è oggetto di indagine.