Usa, guanti elettrici per gli agenti ICE: il video della dimostrazione

Un video mostra la presentazione e la dimostrazione dei G.L.O.V.E., i guanti in grado di erogare scariche elettriche che l’ICE statunitense intende fornire ai propri agenti. Nel filmato, realizzato durante una fiera a Las Vegas nel 2023, una persona è sdraiata a pancia in giù con le mani nascoste sotto il corpo. L’agente attiva il dispositivo e la scarica elettrica spinge la persona a mostrare le mani, permettendone l’ammanettamento.

I guanti, normalmente utilizzabili come dispositivi da pattuglia, possono essere attivati premendo un pulsante e provocano dolore attraverso una scarica applicata direttamente sulla pelle. A differenza dei taser, secondo i produttori, non lascerebbero ustioni o segni di contatto. L’ICE prevede di spendere tra 10 e 20 milioni di dollari per dotare agenti e funzionari di questi dispositivi, presentati come strumenti di “distrazione e disescalation”. Il progetto ha però suscitato forti critiche da parte di esponenti democratici e organizzazioni per i diritti civili, preoccupati per un possibile uso improprio.