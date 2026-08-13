Argentina, centinaia di scienziati in piazza contro i tagli di Milei alla ricerca

Centinaia di scienziati, ricercatori e personale universitario hanno manifestato a Buenos Aires, in Argentina, contro i tagli al bilancio imposti dal presidente Javier Milei al settore scientifico e tecnologico. I manifestanti hanno marciato verso l’Obelisco indossando anche le maglie della nazionale di calcio e sventolando striscioni per rivendicare il ruolo della scienza nella sovranità del Paese. Secondo i sindacati, dal 2023 i finanziamenti alla ricerca sono diminuiti di oltre il 50% in termini reali, mentre quasi 400 lavoratori del CONICET hanno perso il posto dopo il mancato rinnovo delle borse post-dottorato. I ricercatori denunciano inoltre forti perdite salariali e il rischio di una crescente fuga di cervelli.

Manifestazioni analoghe si sono svolte anche in altre città argentine, con la richiesta di fermare lo smantellamento di enti strategici come la Commissione per l’Energia Atomica, l’Istituto di Tecnologia Agraria e quello di Tecnologia Industriale, oltre alla Commissione per le Attività Spaziali.