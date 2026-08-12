Zimbabwe, traghetto si capovolge sul lago Karib: oltre 40 morti

Un traghetto sovraccarico si è capovolto ieri sul lago Kariba, in Zimbabwe, causando la morte di almeno 44 persone e un numero imprecisato di dispersi. L’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze ha precisato che 77 persone sono state salvate e sono riuscite a raggiungere una piccola isola sul lago, dove sono state inviate delle imbarcazioni per riportare a riva i sopravvissuti. Il comunicato dell’Unità di Protezione Civile dello Zimbabwe ha precisato di poter confermare, solo attraverso la vendita dei biglietti registrati, la presenza a bordo di 114 passeggeri adulti, oltre a cinque membri dell’equipaggio. A bordo potrebbe però esserci stato un numero imprecisato di bambini al di sotto dell’età prevista per l’acquisto del biglietto, di cui non si ha traccia. L’imbarcazione ha una capacità di 90 persone. Kariba è il più grande lago artificiale del mondo per volume ed è stato creato tra la fine degli Anni ’50 e l’inizio degli Anni ’60 con la costruzione di una diga per arginare il fiume Zambesi: ciò ha portato al lento riempimento di una valle d’acqua, formando un enorme lago che oggi è lungo più di 200 chilometri e largo fino a 40 chilometri in alcuni punti. Lo Zimbabwe e lo Zambia si dividono il lago, con il confine ufficiale tra i due paesi che lo attraversa al centro.