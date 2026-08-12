Trump e il cambio aereo segreto in Turchia: “Seguo le indicazioni del Secret Service”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato il cambio di aereo in segreto che ha dovuto fare in Turchia, al rientro dal vertice Nato. “Mi limito a fare quello che vogliono loro. Quindi seguo le indicazioni dei servizi segreti e dei militari”, ha dichiarato Trump ai giornalisti al suo arrivo alla base congiunta di Andrews dall’Ohio, “volevano che prendessi un volo diverso, un aereo diverso, con le stesse misure di sicurezza, ma volevano che lo facessi, quindi lo faccio. Faccio quello che mi dicono”, ha aggiunto. Sulle ragioni che hanno portato a questa decisione, Trump si è limitato a dire: “Immagino ci fosse una minaccia. Non ho chiesto molto al riguardo. Ricevo molte minacce”.