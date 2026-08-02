Marina italiana abborda nave della ‘flotta ombra’ russa

Una nave della ‘flotta ombra’ russa per il commercio di petrolio sottoposta a sanzioni è stata intercettata domenica mattina a ovest di Pantelleria dalla nave Thaon di Revel della Marina Militare italiana, ammiraglia dell’operazione EUNAVFOR MED IRINI, missione dell’Unione europea nel Mediterraneo. Lo fa sapere il Ministero della Difesa.

L’operazione

La Thaon di Revel ha effettuato un controllo sulla petroliera Toa Payoh, sottoposta a sanzioni Ue e appartenente alla cosiddetta ‘flotta ombra’ di Mosca, partita il 16 luglio dal porto di Cotonou in Benin e diretta a Istanbul. L’operazione in acque internazionali è diretta a verificare la nazionalità dell’imbarcazione che naviga dichiarando bandiera del Camerun. Il comandante della petroliera, inizialmente, non ha fornito la collaborazione richiesta e una squadra di militari italiani ha quindi raggiunto la nave con un elicottero della Thaon di Revel e ha effettuato i controlli previsti.

L’attività, svolta con il supporto di una nave greca e di un aereo da pattugliamento polacco, è durata circa due ore e si è conclusa regolarmente e in piena sicurezza. Sono in corso le verifiche sulle informazioni e sulla documentazione acquisita durante il controllo. “Desidero complimentarmi con il personale di Nave Thaon di Revel e con tutti i militari coinvolti nell’operazione per la professionalità, la preparazione e la fermezza dimostrate. Anche questa attività testimonia concretamente il contributo dell’Italia alla sicurezza del Mediterraneo e all’azione dell’Unione europea”, ha dichiarato il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.