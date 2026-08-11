Siria, Bashar al-Assad condannato a morte in contumacia

Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l’ex presidente siriano Bashar al-Assad per crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi durante i 14 anni di conflitto in Siria, che hanno causato circa mezzo milione di morti. Condannato alla pena capitale anche il fratello minore dell’ex presidente, Maher, sempre per crimini contro l’umanità e crimini di guerra. I due fratelli sono fuggiti in Russia dopo che gli insorti hanno fatto irruzione a Damasco.

Nello stesso processo è stato condannato a morte anche Atef Najib, cugino materno di Assad, per aver guidato la repressione nella provincia meridionale di Daraa che ha portato alla rivolta e, successivamente, alla guerra civile. Najib è stato arrestato ed è diventato uno dei funzionari di più alto rango a essere processato. Durante la lettura della sentenza si trovava all’interno di una gabbia, vestito con l’uniforme da detenuto. Sotto il regime di Assad, era a capo del Dipartimento di Sicurezza Politica nella provincia di Daraa, nel sud della Siria.