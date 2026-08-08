Joe Biden, il figlio Hunter rivela: “Il cancro di mio padre si è diffuso, ha metastasi alle ossa”

Joe Biden ha una metastasi alle ossa. A rivelare la tragica notizia sulle condizioni di salute dell’ex presidente degli Stati Uniti è il figlio secondogenito, Hunter Biden. “Il cancro si è diffuso, ha dato metastasi alle ossa e oltre”, ha raccontato l’imprenditore 56enne in un’ampia intervista alla Bbc trasmessa venerdì sera. “È molto doloroso e molto debilitante sotto molti aspetti”, “è davvero triste da vedere. L’unica cosa che direi su mio padre, riguardo alla sua salute in questo momento, è che vorrei che si lamentasse di più, perché non sta bene“.

Hunter Biden ha aggiunto che suo padre continua a essere “in prima linea”, intervenendo pubblicamente sulle questioni che gli stanno a cuore. “Continua a fare il suo lavoro”, ha sottolineato, “crede così tanto in questo Paese”. L’ex leader democratico aveva rivelato la diagnosi di tumore alla prostata nel maggio dello scorso anno, meno di quattro mesi dopo aver lasciato la Casa Bianca. In quella stessa occasione aveva spiegato di aver iniziato le terapie con l’aspettativa di riuscire a sconfiggere la malattia.