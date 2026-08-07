Meta condannata a pagare negli Usa 567 milioni per danni ai minori

Un tribunale del New Mexico, negli Stati Uniti, ha condannato Meta, società madre di Instagram e Facebook, a pagare 567 milioni di dollari (circa 492 milioni di euro) per far fronte ai danni causati ai minori dalle sue piattaforme social. Il giudice Bryan Biedscheid ha dichiarato in una sentenza emessa ieri in tarda serata che la maggior parte della somma, circa 420 milioni di dollari, sarà destinata a servizi di assistenza per i giovani. Il resto sarà impiegato nei prossimi cinque anni per attività di sensibilizzazione e prevenzione, servizi di screening e altre spese. Meta ha annunciato che presenterà ricorso.

Il giudice ha ordinato a Facebook e Instagram di creare banner e schermate informative per spiegare chiaramente le proprie funzionalità di protezione, le migliori pratiche e gli strumenti per affrontare, ad esempio, i commenti inappropriati, e di farli visualizzare regolarmente. Tali modifiche e una campagna educativa nel New Mexico saranno soggette a revisione da parte dello Stato. Il tribunale ha anche ordinato a Meta di continuare a migliorare i propri strumenti di verifica dell’età nel New Mexico, che prevedono l’uso dell’intelligenza artificiale per determinare l’età delle persone sulla base di segnali quali chi sono i loro amici e quali tipi di contenuti pubblicano e consumano. Meta dovrà inoltre cercare di sviluppare un “modello di previsione dedicato ai minori di 13 anni” nei prossimi due anni.

L’obbligo della prova dell’età

Inoltre, Meta dovrà richiedere la prova dell’età agli utenti di Instagram e Facebook nel New Mexico che ritiene abbiano meno di 13 anni. Se determina che un utente ha meno di 13 anni, o meno di 18 anni ma senza poter stimarne l’età specifica, Meta dovrà trattare l’utente come se avesse meno di 13 o meno di 18 anni fino a quando l’utente non verificherà la propria età. L’azienda dovrà inoltre collaborare con le scuole o con un’organizzazione per la sicurezza dei minori per creare un portale di segnalazione in cui il personale scolastico possa segnalare gli utenti che potrebbero avere meno di 13 anni. Dovrà inoltre cancellare le informazioni personali raccolte su di loro. Il tribunale ha inoltre ordinato a Meta di riferire due volte all’anno sui progressi compiuti nell’attuazione delle misure correttive.

La nuova sanzione si aggiunge ai 375 milioni di dollari di sanzioni civili che la giuria ha imposto a Meta a marzo, dopo aver stabilito che la società aveva consapevolmente danneggiato la salute mentale dei minori e nascosto ciò che sapeva riguardo allo sfruttamento sessuale dei minori sulle proprie piattaforme. Nella seconda fase, i pubblici ministeri hanno chiesto al giudice di imporre a Meta cambiamenti fondamentali volti a limitare le funzionalità che creano dipendenza, a migliorare la verifica dell’età e a prevenire lo sfruttamento sessuale dei minori attraverso impostazioni predefinite sulla privacy e una supervisione più rigorosa. L’importo totale a carico di Meta, ovvero 942 milioni di dollari, rappresenta una piccola frazione del suo utile annuale, che nel 2025 ammontava a circa 60 miliardi di dollari.

Meta: “Lavoriamo per garantire sicurezza sulle nostre piattaforme”

“Lavoriamo duramente per garantire la sicurezza delle persone sulle nostre piattaforme e siamo stati trasparenti riguardo alle difficoltà nell’identificare e rimuovere gli utenti malintenzionati e i contenuti dannosi. È quanto ha dichiarato Meta in un comunicato dopo essere stata condannata da un tribunale del New Mexico, negli Stati Uniti, a pagare 567 milioni di dollari (circa 492 milioni di euro) per far fronte ai danni causati ai minori dalle sue piattaforme social. “Rimaniamo fiduciosi nei nostri risultati in materia di protezione degli adolescenti online e continueremo a difenderci dalle accuse che travisano i fatti”, ha aggiunto l’azienda che presenterà ricorso.