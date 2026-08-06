Parolin in Messico, il segretario di Stato vaticano celebra messa nella Basilica di Guadalupe

Il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, ha celebrato la messa nella Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, a Città del Messico, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio del cattolicesimo. Ad accoglierlo centinaia di fedeli, che hanno seguito la celebrazione e salutato il porporato con un lungo applauso. Parolin si trova in Messico per una serie di incontri con i vertici della Chiesa locale e, durante la visita, ha pregato davanti all’immagine della Vergine di Guadalupe, simbolo religioso e identitario per milioni di messicani. L’arrivo del cardinale alimenta anche le attese per una possibile visita di Papa Leone XIV. La presidente Claudia Sheinbaum ha ribadito l’invito al Pontefice, definendo un suo viaggio in Messico un evento importante non solo per i cattolici, ma anche per il ruolo che il Papa svolge nel dibattito internazionale su temi come etica e intelligenza artificiale. Il Vaticano ha però già chiarito che il primo viaggio latinoamericano di Leone XIV, previsto entro la fine dell’anno, non comprenderà il Messico.