Iran, Trump: "Accordo su Hormuz possibile oggi o domani"

Un accordo su Hormuz potrebbe essere raggiunto “domani o dopodomani”, ovvero oggi o giovedì. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ai giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One a Los Angeles. Il tycoon ha spiegato che martedì si è tenuta una “negoziazione durata tutto il giorno” con l’Iran. “Stiamo avendo ottime discussioni”, ha affermato, insistendo sul fatto che Teheran vuole trovare una soluzione per porre fine al conflitto. “L’unica cosa che conta è agire. E loro vogliono raggiungere un accordo. Vedremo cosa succederà. Ho tutto il tempo che mi serve”, ha aggiunto Trump.