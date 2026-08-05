California, l'incendio Gann brucia la contea di Calaveras

(LaPresse/Ap) L’incendio Gann, in California, continua a bruciare la contea di Calaveras. Il fuoco si è esteso per oltre 2800 ettari mercoledì mattina e le autorità hanno emesso diversi ordini di evacuazione. Secondo quanto riferito da Cal Fire, diverse strutture sono state distrutte dalle fiamme e le squadre dei vigili del fuoco stanno operando anche con mezzi aerei per spegnere il rogo. Martedì pomeriggio, l’ufficio dello sceriffo della contea di Calaveras ha dichiarato lo stato di emergenza locale per la zona al fine di richiedere ulteriori risorse statali per combattere l’incendio.