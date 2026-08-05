Aereo precipitato in Perù, medico legale: "Attendiamo i risultati dei test del DNA delle vittime"

Sono state consegnate le salme dei due piloti rimasti uccisi nello schianto aereo avvenuto in Perù il 1° agosto scorso. Per quanto riguarda i corpi degli 11 turisti deceduti, tra cui sette italiani, bisogna attendere i test del DNA e i risultati saranno resi noti solo dopo l’arrivo dei familiari delle vittime.

“Gli esiti dovrebbero essere disponibili tra circa tre o quattro giorni ma dobbiamo tenere presente che devono essere verificati con le famiglie e, per quanto ne so, non sono ancora arrivate nel nostro Paese, quindi ci vorrà un po’ di tempo”, ha spiegato il dottor Marcos Cuero, medico legale capo dell’obitorio di Ica.