Malta, 15enne italiano in carcere da 70 giorni

Un ragazzo italiano di 15 anni è detenuto in un carcere minorile a Malta dal 25 maggio scorso, giorno in cui è stato arrestato per procurato allarme presso un istituto scolastico. È quanto apprende LaPresse da fonti diplomatiche. L’Ambasciata italiana a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, segue il caso ed è in costante contatto con i genitori, con cui ha avuto un incontro lunedì, fornendo loro ogni possibile assistenza.

L’Ambasciata ha in più occasioni sollevato il caso con le autorità locali ed è stata effettuata una visita consolare al ragazzo il 26 giugno scorso. Mercoledì ne è prevista un’altra. La vicenda è all’esame delle autorità maltesi e la prossima udienza è in programma il 19 agosto.