Ucraina, bombe dalla Russia su Zaporizhzhia: ci sono morti e feriti

L’esercito russo ha sganciato otto potenti bombe plananti in un arco di 90 minuti su quartieri residenziali della città di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, uccidendo una persona e ferendone decine, ha riferito il capo della regione di Zaporizhzhia Ivan Fedorov. La Russia utilizza bombe plananti per devastare città e paesi ucraini. Si tratta di bombe di epoca sovietica modificate con sistemi di guida, in grado di trasportare fino a 3.000 chilogrammi di esplosivo e di lasciare enormi crateri. L’Ucraina non dispone di contromisure efficaci contro di queste. L’attacco di domenica sera a Zaporizhzhia ha causato la morte di una donna di 71 anni e il ferimento di 31 persone, tra cui una ragazza di 16 anni, danneggiando 22 edifici residenziali in quattro quartieri della città, ha riferito Fedorov. Altri ingenti danni a zone civili dell’Ucraina sono stati causati dai missili balistici russi.

Nella tarda serata di domenica, il presidente Volodymyr Zelensky ha rivolto un nuovo appello urgente agli altri Paesi affinché inviino all’Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Solo i missili intercettori Patriot sono in grado di fermare con certezza i missili balistici, ma la loro disponibilità è limitata a causa della guerra con l’Iran. “Il mondo ha i missili Patriot. Ciò che conta ora è che i nostri partner prendano la decisione politica di fornire i pacchetti necessari”, ha dichiarato Zelensky sui social media. “Gli Stati Uniti sanno di cosa abbiamo bisogno. L’Europa sa di cosa abbiamo bisogno. I sistemi antimissile balistici devono proteggere le persone, non rimanere inutilizzati nei depositi”. La scorsa settimana il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver fatto marcia indietro rispetto al suo precedente impegno a concedere all’Ucraina la licenza per la produzione autonoma dei Patriot. Venerdì ha affermato che la questione della licenza è ancora in discussione e di non aver ancora preso una decisione definitiva. Zelensky ha proposto un’alternativa a Trump, secondo la quale Elon Musk consentirebbe all’Ucraina di utilizzare i satelliti Starlink per colpire i siti di lancio di missili balistici in Russia. Le autorità non hanno ancora confermato pubblicamente se questa opzione sia effettivamente in fase di valutazione.