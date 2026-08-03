Darfur, droni contro un tribunale civile: almeno 35 i morti

L’attacco è avvenuto nel villaggio di Al-Zawiya Gara, dal 2023 il Sudan è in guerra totale dal 2023

Almeno 35 persone sono state uccise in un attacco di droni dell’esercito sudanese contro un tribunale civile nella regione sudanese del Darfur, secondo un’organizzazione per i diritti umani. Emergency Lawyers, gruppo indipendente che documenta le atrocità in Sudan, ha dichiarato che dei droni hanno preso di mira la sede del tribunale civile nel villaggio di Al-Zawiya Gara, nello Stato del Darfur settentrionale, “una struttura civile che svolge un ruolo giudiziario e sociale nella regione”. “Dirigere attacchi contro civili e infrastrutture civili costituisce una grave violazione del diritto internazionale umanitario”, ha affermato il gruppo in una dichiarazione, chiedendo un’indagine.

Il Sudan è precipitato in una guerra totale nell’aprile del 2023, tra le Forze di Supporto Rapido paramilitari e l’esercito sudanese, causando almeno 59.000 morti, secondo Armed Conflict Location & Event Data, un gruppo di monitoraggio dei conflitti. Le organizzazioni umanitarie affermano che la cifra è sottostimata e che il numero reale potrebbe essere di gran lunga superiore. La guerra con i droni è diventata una caratteristica distintiva del conflitto nel Paese, con attacchi effettuati da entrambe le parti. Secondo le Nazioni Unite, è ora la principale causa di morte in Sudan, responsabile dell’80% dei decessi tra i civili nei primi quattro mesi del 2026.