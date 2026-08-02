Iran, Trump: “Ritiro attacco su richiesta Teheran, ora accordo”

Donald Trump ha annunciato di aver accettato di sospendere l’attacco previsto contro l’Iran, accogliendo una richiesta avanzata da Teheran e da altri Paesi del Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti ha precisato che la decisione resta tuttavia subordinata a un rapido accordo sulla piena riapertura dello Stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare iraniana.

In un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha ribadito che Washington è pronta a intervenire con una forza militare senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Ha spiegato che la sospensione dell’attacco rientra nell’intesa raggiunta, definendola una scelta nell’interesse del futuro del mondo e di un Iran prospero. Trump ha aggiunto che anche Israele aderisce all’intesa.

Il messaggio su Truth

“Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire contro la Repubblica Islamica dell’Iran con livelli di terrore, forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Nonostante ciò, l’Iran e altri Paesi mediorientali ci hanno appena chiesto di sospendere qualsiasi attacco, in quanto i parametri di un accordo sono stati concordati. Questo includerebbe l’apertura immediata, completa e totale dello Stretto di Hormuz e la fine della minaccia nucleare iraniana. Sulla base di questa richiesta, ho accettato, per il futuro beneficio del mondo e, allo stesso modo, per la sopravvivenza di un Iran prospero e di successo, di annullare l’attacco, a condizione che si possa raggiungere rapidamente un accordo” ha scritto Trump su Truth. “Lo Stato di Israele si unisce a me in questo impegno. Mettetevi al lavoro, tutti, e portate a termine l’operazione. Grazie per l’attenzione”, ha aggiunto.