Iran, Teheran: “Usa vogliono innescare conflitto regionale, abbiamo vinto la guerra”

L’Iran “ha vinto la guerra” contro gli Stati Uniti e ora deve “consolidare e rafforzare questa vittoria”, ha affermato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf che accusa Washington di volere innescare conflitto regionale di vasta portata, Secondo il sito Axios Il presidente americano Donald Trump starebbe valutando seriamente la possibilità di ordinare attacchi nei prossimi giorni contro infrastrutture energetiche in Iran.