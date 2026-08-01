Iran, Teheran: “Usa vogliono innescare conflitto regionale, abbiamo vinto la guerra”

L’Iran “ha vinto la guerra” contro gli Stati Uniti e ora deve “consolidare e rafforzare questa vittoria”, ha affermato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf che accusa Washington di volere innescare conflitto regionale di vasta portata, Secondo il sito Axios Il presidente americano Donald Trump starebbe valutando seriamente la possibilità di ordinare attacchi nei prossimi giorni contro infrastrutture energetiche in Iran.
Punti chiave
- Autorità Gaza: "7 vittime in ultime 48 ore dopo raid Idf"
- Kuwait condanna attacco con droni: "Adotteremo misure necessarie"
- Ghalibaf: "Abbiamo vinto la guerra con gli Stati Uniti"
- Teheran: "Usa vogliono innescare conflitto regionale di vasta portata"
- Kuwait: "Intercettato attacco di droni ostili"
- Media, Trump valuta attacchi contro infrastrtture energetiche nel weekend
Il Ministero della Salute di Gaza afferma che sette palestinesi sono stati uccisi e 76 feriti negli attacchi israeliani avvenuti nell’enclave nelle ultime 48 ore, mentre un’altra persona è deceduta a causa delle ferite riportate in un precedente attacco israeliano.
Il Ministero degli Esteri del Kuwait ha condannato la “continua aggressione” dell’Iran nei suoi confronti, dopo che un attacco con droni avvenuto oggi ha preso di mira “installazioni vitali”. Il ministero ha affermato che gli attacchi dell’Iran costituiscono una “flagrante violazione” della sovranità del Kuwait e rivelano la “determinazione a persistere in un approccio ostile”. Il Kuwait ha dichiarato di riservarsi il diritto di “adottare tutte le misure necessarie” per proteggere la propria sicurezza, i propri interessi e le proprie risorse.
L’Iran “ha vinto la guerra” contro gli Stati Uniti e ora deve “consolidare e rafforzare questa vittoria”. Lo ha affermato il presidente del parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf secondo quanto riportato dall’agenzia Tasnim.
Il generale iraniano Ali Abdollahi, comandante del comando militare congiunto di Teheran Khatam al-Anbiya, ha affermato che le azioni degli Stati Uniti contro l’Iran rischiano sempre più di innescare un conflitto regionale “di vasta portata”. In una dichiarazione ripresa dall’emittente iraniana Irib Abdollahi ha affermato che i paesi della regione dovrebbero comprendere che gli Stati Uniti intendono utilizzare la loro ricchezza, le loro infrastrutture e le loro risorse “come scudo difensivo contro il proprio indebolimento militare” e che i paesi del Golfo dovrebbero riconsiderare la loro “cooperazione e il loro allineamento” con gli Stati Uniti, avvertendo che qualsiasi paese che funga da “scudo difensivo” degli Stati Uniti sarà “consumato dalle fiamme della guerra”.
L’esercito del Kuwait ha affermato che le sue difese aree hanno contrastato “attacchi ostili da parte di droni” nell’ambito dell’”aggressione iraniana”. Lo Stato Maggiore dell’esercito ha avvertito che potrebbero essere udite esplosioni a seguito dell’azione di difesa aerea e invita la popolazione dello stato del Golfo ad attenersi alle direttive di sicurezza.
Il presidente americano Donald Trump starebbe valutando seriamente la possibilità di ordinare attacchi nei prossimi giorni contro infrastrutture energetiche in Iran. Lo scrive Axios citando un funzionario americano secondo cui, comunque, la decisione non è stata ancora presa.