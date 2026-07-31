Terremoto in Giappone, le immagini aeree del centro commerciale danneggiato

In Giappone è salito a 34 il bilancio delle vittime del terremoto che ha martedì colpito il sud-ovest del Paese, provocando un’esplosione in un centro commerciale, il crollo della ciminiera di una fabbrica e la distruzione di diverse abitazioni nella prefettura di Kumamoto. Almeno 80 i feriti. Venerdì, le squadre di soccorso hanno continuato a lavorare anche presso il centro commerciale Aeon Mall crollato nella città di Kashima, dove si sono registrati alcuni dei danni più gravi. Al momento della scossa, la struttura era affollata da migliaia di persone. Il secondo piano è crollato, intrappolando diversi clienti.