Pakistan, esplosione in una miniera di carbone: oltre 30 vittime

Un’esplosione all’interno di una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan ha ucciso almeno 32 minatori e ne ha intrappolati altri 10 sottoterra in condizioni che le autorità ritengono critiche, mentre i soccorritori si affrettano a raggiungerli. L’esplosione sarebbe stata innescata da un accumulo di gas metano ed è avvenuta alla periferia di Quetta, capoluogo della provincia del Balochistan. I corpi di sette persone sono stati recuperati ore dopo l’esplosione e i soccorritori hanno successivamente trovato altri 25 cadaveri. Le operazioni di ricerca e soccorso continuano, con le squadre impegnate a localizzare e recuperare i minatori ancora intrappolati.