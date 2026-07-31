Libano, Idf fa esplodere tunnel di Hezbollah a Beaufort

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra l’esplosione di alcune sezioni di un tunnel di Hezbollah nell’area del castello di Beaufort, nel Libano meridionale. In un comunicato diffuso dall’Ufficio del Primo Ministro israeliano, si afferma che l’esplosione è stata effettuata a causa della “palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco da parte di Hezbollah“. “I tunnel sono stati fatti esplodere utilizzando circa 700 tonnellate di esplosivo, nell’ambito dell’operazione sistematica delle Forze di Difesa Israeliane volta a distruggere tutte le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel Libano meridionale”, aggiunge la nota. Le truppe dello Stato ebraico a inizio giugno hanno conquistato la montagna con la fortezza, che rappresenta da secoli un importante punto strategico dal punto di vista militare.