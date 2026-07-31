Medio Oriente, accordo sul disarmo completo di Hamas. Trump: “Israele lascerà Gaza”

Svolta in Medio Oriente, almeno secondo Donald Trump. Con un post su Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il Board of Peace “ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature”.

Il post con l’annuncio del disarmo totale di Hamas. (Foto: Truth Social, Donald Trump)

“Questo accordo – aggiunge – rappresenta un passo cruciale verso la definitiva istituzione di un nuovo governo palestinese a Gaza, che collaborerà strettamente con il Board of Peace per aiutare il popolo palestinese. Allo stesso tempo, Israele godrà della sicurezza che merita, con Gaza non più utilizzata come base per attacchi terroristici”. A detta del tycoon, “questo è un traguardo fondamentale nell’attuazione del Piano in 20 punti di Trump. L’intesa sarà attuata in fasi attentamente pianificate. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la Forza Internazionale di Stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza per i suoi abitanti e per i Paesi limitrofi”.

La conferma di Hamas, il silenzio di Israele

Dopo l’annuncio di Trump, un alto funzionario di Hamas ha riferito alla Bbc che il movimento palestinese ha accettato il piano del Board of Peace per il disarmo totale a Gaza e che nelle prossime ore verrà rilasciata una dichiarazione ufficiale, mentre Tel Aviv non ha ancora commentato la vicenda.