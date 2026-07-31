Ceuta, i migranti lanciano oggetti contro la polizia

Alcuni giovani marocchini arrivati nelle ultime ore nell’enclave spagnola di Ceuta lanciano oggetti contro le auto delle forze dell’ordine. Nella notte sono continuati gli arrivi. Numerose persone attraversano il confine nella zona industriale del Tarajal. Nella città autonoma centinaia di giovani hanno passato la notte in strada, rannicchiati sull’erba dei parchi. Il quotidiano spagnolo El Paìs sottolinea che il numero di giovani che sta rientrando è considerevole e cresce di ora in ora. Tornano via mare o via terra perché affermano che in città c’è troppa gente, non trovano un posto dove dormire, i negozi e i bar servono solo i residenti di Ceuta e non riescono a trovare cibo, riporta il media iberico. Alcuni hanno denunciato maltrattamenti da parte degli abitanti di alcuni quartieri che hanno tirato sassi e li hanno minacciati con armi.