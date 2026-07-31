Ceuta, continuano arrivi di migranti: nell'enclave l'esercito spagnolo

Nella notte e nella mattina di venerdì sono continuati gli arrivi di migranti, provenienti dal Marocco, nell’enclave spagnola di Ceuta, circondati dalle Forze Armate di Madrid, inviate a supportare la Guardia Civil. Numerose persone attraversano il confine nella zona industriale del Tarajal. Nella città autonoma centinaia di giovani hanno passato la notte in strada, rannicchiati sull’erba dei parchi. La città si è trasformata in un dormitorio a cielo aperto improvvisato. I migranti sono circondati dall’esercito che cerca di tenere sotto controllo la situazione.