Ucraina, pesanti attacchi russi: a Kryvyi Rih colpita un'abitazione, morte anche due bambine

Due bambine, di 5 e 12 anni, figurano tra le almeno 7 vittime registrate in un villaggio vicino alla città Ucraina centrale di Kryvyi Rih, colpita da un missile balistico che ha centrato un’abitazione privata. Lo ha riferito un funzionario locale. L’ attacco russo è avvenuto con missili e droni.

Mercoledì, il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un “attacco massiccio”, esortando la popolazione a prestare attenzione agli allarmi aerei. Nelle prime ore di oggi, le forze armate ucraine hanno segnalato numerosi attacchi con missili e droni in tutto il Paese. Gli attacchi giungono dopo che, questa settimana, Zelensky ha incontrato a Washington il presidente statunitense Donald Trump per sollecitare gli Stati Uniti a concedere all’Ucraina la licenza per la produzione di missili intercettori Patriot.