Regno Unito, fiamme sulla costa del Suffolk: 90 vigili al lavoro

Vasto incendio nella brughiera sulla costa del Suffolk, nel Regno Unito. Le dimensioni del rogo hanno portato le autorità locali a dichiarare lo stato di emergenza. Il servizio antincendio ha dichiarato che circa 90 vigili stanno combattendo le fiamme “lavorando in condizioni difficili”, visto che il fuoco è alimentato dal vento: le forti correnti hanno propagato prima verso sud-ovest, poi anche verso est.
I vigili del fuoco hanno affermato che “al momento non sussiste alcun rischio” per la centrale nucleare di Sizewell B, che si trova a circa 6 km di distanza, ma che si tratta di “una situazione in continua evoluzione”.
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Vasto incendio nella brughiera sulla costa del Suffolk, nel Regno Unito. Le dimensioni del rogo hanno portato le autorità locali a dichiarare lo stato di emergenza. Il servizio antincendio ha dichiarato che circa 90 vigili stanno combattendo le fiamme “lavorando in condizioni difficili”, visto che il fuoco è alimentato dal vento: le forti correnti hanno propagato prima verso sud-ovest, poi anche verso est.