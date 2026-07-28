Bosnia, vandalizzate le statue della Madonna di Medjugorje

(LaPresse) Nella notte a Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina, alcune statue della Madonna sono state vandalizzate: una è stata sfregiata con della pittura nera, che ha deturpato il viso, il busto e un’ampia porzione dell’abito della Vergine. Sul basamento del monumento è inoltre apparsa un’ingiuria in lingua inglese, “Devil In a skirt”. I vandali hanno preso di mira anche la Croce Blu e l’altare esterno della parrocchia di San Giacomo, provocando evidenti danneggiamenti alla struttura. Le immagini mostrano un gruppo di fedeli alle prese con la pulizia di una delle statue: la pietra viene strofinata con cura per cercare di eliminare le macchie nere.