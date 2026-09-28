Carburanti, scatta il tetto al prezzo di benzina e diesel: code nei distributori

L’introduzione del tetto massimo sui prezzi di benzina e gasolio ha provocato code e una corsa al rifornimento in tutta Italia a partire dalla mattinata di lunedì 28 settembre. La misura, che vede come capofila le stazioni Enilive ed è stata seguita dalla rete IP, mira a contenere il forte rialzo subito dai costi dei carburanti nelle ultime settimane. Qui siamo in un distributore di Brescia. Il cambio dei prezzi ha spinto migliaia di automobilisti a riversarsi nelle stazioni di rifornimento fin dalle prime ore del mattino, creando file prolungate che, in diversi casi, hanno occupato le carreggiate stradali principali.