Stati Uniti, Trump ipotizza una sua candidatura per il 2028 alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca

“Proprio come la mia presidenza, la seconda volta è sempre meglio. E la terza volta sarà ancora meglio”. Sono le parole di Donald Trump, che venerdì sera, alla cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca riprogrammata all’hotel Waldorf Astoria dopo la sparatoria dello scorso aprile, in un discorso di un’ora ha elogiato alcuni giornalisti, ne ha presi di mira altri, ha fatto battute sul peso e sull’intelligenza di personaggi pubblici e ha ipotizzato un terzo mandato presidenziale. “Sto solo scherzando”, ha aggiunto, infilandosi un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028”. Il terzo mandato è vietato dal 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Dopo cena, il presidente ha assistito a oltre un’ora di premiazioni e si è rivolto ai reporter, rassicurandoli di aver eliminato le parti più pungenti del suo intervento. “Sarebbe stato un discorso micidiale”, ha detto riferendosi al discorso che aveva preparato per aprile, prima che un uomo armato interrompesse la cena e ne imponesse il rinvio. “Come ho detto tre mesi fa, lo spettacolo deve continuare“, ha esordito il presidente, lodando la decisione di riprogrammare la cena. Ha fatto riferimento al “tentativo di omicidio di massa” che avrebbe potuto verificarsi quella notte di aprile, per poi passare in gran parte all’umorismo e agli insulti.

Attacchi alla stampa e agli avversari politici: è Trump-show

Il ritorno di Trump alla cena dei corrispondenti – e la sua promessa di tornare anche l’anno prossimo – ha rappresentato un momento significativo nel suo rapporto con i media, che ha attaccato, citato in giudizio e contro cui ha intrapreso azioni disciplinari dall’inizio del suo secondo mandato. Tra il pubblico erano presenti giornalisti che aveva denunciato e a cui aveva vietato l’accesso agli eventi. Il discorso è durato poco più di un’ora ed è stato pieno di vaghe frecciatine rivolte a persone che non gli piacciono – da Jane Fonda a Bruce Springsteen fino a “Barack Hussein Obama“. Il pubblico, che inizialmente ha reagito con qualche risata amichevole, si è gradualmente zittito, lasciando spazio a sporadici mormorii man mano che gli insulti si accumulavano. Tra gli altri bersagli dell’umorismo di Trump, i conduttori di talk show Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel; la deputata Ilhan Omar, democratica del Minnesota; il governatore della California Gavin Newsom; l’ex governatore del New Jersey Chris Christie; e gli stessi autori dei discorsi di Trump, le cui battute a volte ha criticato persino mentre le pronunciava. Alcuni commenti sfioravano il razzismo.

Il capo della Casa Bianca ha anche fatto riferimento ai premi giornalistici, assegnati per lo più per articoli che criticavano lui e la sua amministrazione. “Ho voce in capitolo su questi premi?”, ha chiesto con una smorfia. Poi ha accennato alla guerra con l’Iran e ha fatto diverse osservazioni sulla sala da ballo che sta costruendo alla Casa Bianca. All’inizio del suo discorso, Trump ha lasciato intendere di aver deciso di moderare i toni. Ma ha mantenuto alcune battute pungenti, come questa: “Questo è davvero il più grande gruppo di persone affette dalla ‘Sindrome da Depressione Trump’ mai riunito in un unico momento“.

La nuova cena si è svolta in un momento di crescente tensione tra i media e un presidente che, nel suo secondo mandato, ha cercato di esercitare pressioni sui media con cui non è soddisfatto in vari modi. Queste pressioni sono andate dalle sanzioni contro i membri del corpo stampa della Casa Bianca alle azioni regolamentari attraverso la Commissione federale per le comunicazioni (FCC) fino a vere e proprie cause legali. Queste tensioni si sono intensificate ulteriormente da aprile. Trump, tuttavia, ha concluso con un tentativo di ricucire i rapporti, almeno in parte. “Ho molto rispetto per la vostra professione”, ha detto ai giornalisti riuniti. Ha anche ostentato il proprio successo e ha dichiarato: “Quando non ci sarò più, sarete tutti al verde“. E ha concluso a proposito della serata: “Non sapevo cosa aspettarmi. È molto peggio di quanto pensassi inizialmente“.