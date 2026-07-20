Regno Unito, si chiude l’era Starmer: “Il mio lavoro è finito”

Keir Starmer ai saluti finali. L’ex primo ministro del Regno Unito, che ha annunciato le sue dimissioni già settimane fa, si congeda ufficialmente da Downing Street. “Il mio lavoro è finito”, ha detto nell’ultimo discorso davanti al numero 10 prima di recarsi da Re Carlo III per rimettere il proprio mandato. Il partito laburista “da una sconfitta storica nel 2019, ha ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024”, ha ricordato Starmer. “Da allora, è stato il privilegio della mia vita servire voi e questo grande Paese come primo ministro, e sono fiducioso che il Regno Unito sia ora più forte e più giusto di quanto non lo fosse due anni fa”.

“Me ne vado con dignità, con il sorriso e orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato. Grazie mille“, ha aggiunto. L’ex premier ha afferma che il suo governo ha sollevato i bambini dalla povertà, ridotto l’immigrazione, rafforzato la difesa e migliorato la reputazione internazionale del Regno Unito.

A sostituirlo arriverà nelle prossime ore il compagno di partito, nonché neo leader dei Laburisti, Andy Burnham. L’ex sindaco di Manchester si recherà a sua volta a Buckingham Palace per chiedere al re di formare un governo. Diventerà ufficialmente primo ministro nel corso di una cerimonia nota come “bacio della mano“. Burnham si recherà infine a Downing Street, dove è consuetudine che i nuovi primi ministri tengano un breve discorso all’esterno.

“Gli passo il testimone e gli auguro ogni successo. Ha il mio pieno sostegno“, ha detto Keir Starmer.