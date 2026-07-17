Collegno, automobilista accoltella e uccide pedone dopo una lite

Nella tarda serata di giovedì, a Collegno, alle porte di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Rivoli hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni.

L’autore ha confessato

I carabinieri hanno fermato nella notte il presunto autore dell’omicidio. Si tratta di un 51enne, residente nello stesso comune, che ha confessato. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava passeggiando insieme al figlio di 52 anni quando, all’incrocio tra via Fratelli Tampellini e via Martiri, un’auto è stata costretta a fermarsi per consentire ai due di attraversare la strada. Da quell’episodio sarebbe nato un diverbio tra l’80enne e il conducente del veicolo, degenerato fino all’accoltellamento. Il figlio della vittima, intervenuto nel tentativo di dividere i due, è rimasto lievemente ferito a un braccio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Rivoli. Per l’80enne non c’è stato nulla da fare. Le ricerche del presunto aggressore sono proseguite senza sosta per tutta la notte e hanno portato a rintracciare il 51enne, che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto, disposto d’iniziativa dalla polizia giudiziaria.