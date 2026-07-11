Iran, Trump: “Se Teheran mi uccide ho lasciato istruzioni, colpire con potenza mai vista”

“La Repubblica Islamica dell’Iran ci ha chiesto di proseguire i ‘colloqui’. Abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato!”. È tornato a ribadirlo Donald Trump in un messaggio sul social Truth, lasciando aperta la porta al proseguimento dei negoziati nonostante i nuovi attacchi incrociati che, secondo indiscrezioni, potrebbero non fermarsi ai soli obiettivi militari.

Trump: “Se mi uccidono bisogna bombardarli con una potenza mai vista”

Secondo il Wall Street Journal, infatti, Teheran avrebbe un nuovo piano per uccidere il presidente degli Stati Uniti. Lui non si è scomposto alla notizia e, in un’intervista al New York Post, ha precisato che non esiste nessun nuovo piano: “Sono sulla loro lista da molto tempo. L’unica cosa è che ho lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, bisogna letteralmente bombardarli con una potenza mai vista prima“.

Il tentativo di Israele di influenzare Trump

Alcuni funzionari americani hanno espresso dubbi sulla rivelazione emersa da un rapporto israeliano e l’hanno descritta come “un tentativo di influenzare le decisioni di Trump“. È infatti trapelato da più fonti, che Benjamin Netanyahu voglia tornare ad attaccare l’Iran, anche se il presidente Usa sarebbe contrario. Il segretario del Consiglio nazionale supremo iraniano, Mohammad Bagher Zolghadr, ha però incluso Israele nelle sue minacce: “Come già annunciato, gli attacchi alle infrastrutture saranno repressi e il criminale regime sionista che si cela dietro questi mali non sarà al sicuro dalla reazione dei guerrieri”.

I mediatori cercano di allenare le tensioni

Intanto i mediatori stanno provando ad allentare le tensioni. I negoziatori del Qatar si sono recati in Iran, in coordinamento con gli Stati Uniti, per incontrare i funzionari della Repubblica islamica e convincere le parti al rispetto del Memorandum d’Intesa. Le notizie di un possibile nuovo round di colloqui settimana prossima sono però state smentite e per ora non ci sono altre date ipotizzate. Nel frattempo le navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante l’escalation, seppur in numero ridotto.

Finiti i funerali di Khamenei

Con oggi si sono chiusi anche i funerali della Guida Suprema Ali Khamenei, che è stato sepolto nel santuario dell’Imam Reza a Mashhad, dopo una cerimonia iniziata sei giorni fa. Secondo i media statali, almeno 41 milioni di persone hanno preso parte alle celebrazioni che si sono svolte tra l’Iran e l’Iraq. Particolare scalpore sui social sta destando l’immagine di un uomo che indossa un berretto da baseball e ha il volto coperto mentre partecipa al funerale di Khamenei. In molti hanno ipotizzato che possa trattarsi del figlio e attuale Guida Suprema Mojtaba, che non appare in pubblico da 28 febbraio, giorno del raid israeliano che ha colpito e ucciso parte della sua famiglia.