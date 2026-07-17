Andy Burnham sarà primo ministro britannico da lunedì

Cambio al vertice del governo in Gran Bretagna. Andy Burnham è stato ufficialmente proclamato leader del Partito Laburista britannico e lunedì assumerà l’incarico di primo ministro. Il partito di centro-sinistra ha annunciato l’esito della corsa alla leadership per sostituire il primo ministro uscente Keir Starmer, nella quale Burnham era l’unico candidato. L’annuncio era ormai scontato dopo che, giovedì sera, Burnham si era assicurato la nomina da 379 dei 403 deputati laburisti alla Camera dei Comuni. Ex sindaco di Manchester, Burnham ha rivelato pochi dettagli sulle sue priorità politiche. Arriverà al numero 10 di Downing Street praticamente da sconosciuto agli elettori al di fuori di Manchester.

L’opinione pubblica sta “chiedendo a gran voce” un cambiamento in politica e “questa è la nostra ultima chance per il cambiamento”, ha dichiarato Burnham nel suo primo discorso dopo essere stato nominato ufficialmente leader del Partito Laburista britannico. “Restituiremo la speranza”. “Quello che oggi avete regalato a me e alla mia famiglia è un momento di orgoglio e di grande emozione, ma sono pronto ad affrontarlo”, ha aggiunto.