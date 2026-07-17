“Odissea” di Nolan epico anche nel box office, il debutto supera “Oppenheimer”

Epico anche nel box office. “The Odyssey”, “Odissea”, si candida a essere uno dei maggiori successi cinematografici dell’anno. Al debutto, giovedì 16 luglio, nelle sale italiane il kolossal di Christopher Nolan conquista il pubblico piazzando un risultato concreto al botteghino. Secondo i dati diffusi da Cinetel nella giornata d’esordio, la pellicola che si basa sull’omonimo poema epico di Omero e ha come interpreti principali Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron ha raccolto 2.182.762 milioni di euro, richiamando in sala oltre 273 mila spettatori (273.090).

Odissea supera Oppenheimer

Un risultato preventivabile per la grande attesa che da settimane ha accompagnato la prima del film, e che consente di fare meglio rispetto al primo giorno di “Oppenheimer”, altro film kolossal di Nolan, uscito nell’estate del 2023 raccogliendo 2.028.801 di euro. All’epoca, fu il film che, con “Barbie”, riportò il pubblico al cinema, dopo Covid e pandemia. Un dato che non fa che rafforzare le aspettative per un fine settimana da protagonista al box office.

Matt Demon, Christopher Nolan e Anne Hathaway alla premiere mondiale del film, Londra, 6 luglio 2026 (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)

Film girato con cineprese Imax

Sarà dunque il primo weekend quello decisivo per capire fino a dove potrà spingersi il nuovo film, primo lungometraggio narrativo nella storia del cinema a essere stato interamente girato con cineprese Imax a pellicola, grazie all’utilizzo di una versione più leggera e silenziosa di recente sviluppo accanto alla tecnologia già esistente.

Niente record al debutto in Italia

Nonostante un avvio estremamente positivo il film non stabilisce comunque il miglior debutto dell’anno in Italia. Davanti resta infatti “Il Diavolo veste Prada 2”, che aveva esordito incassando 2.707.615 euro (con oltre 341.000 spettatori) nel solo giorno di debutto, stabilendo il miglior esordio del 2026. Resta però un elemento non trascurabile: il sequel de “Il diavolo veste Prada” del 2006 ha una durata di due ore, mentre “Odissea” si avvicina alle tre ore di proiezione e questo limita il numero di spettacoli giornalieri rispetto a produzioni più brevi come il film con Meryl Streep e Anne Hathaway (che veste i panni di Penelope nella nuova opera di Nolan).

L’epica omerica al momento però non riesce a scalfire l’ironia di un mito della comicità come Checco Zalone: l’ultima sua fatica, “Buen camino”, uscito il 25 dicembre del 2025, incassò 5,6 milioni di euro nel solo giorno di Natale, stabilendo il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno festivo. E nei primi due giorni superò i 13,7 milioni, per poi toccare quasi 27 milioni di euro in soli quattro giorni. Resta lui la vera divinità del box office.