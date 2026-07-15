Iran, Centcom annuncia il via a una nuova ondata di attacchi Usa. Trump: “Teheran sarà sconfitta molto presto” – La diretta

Nuova notte di raid Usa sull’Iran. Il Comando centrale Usa (Centcom), che nella serata italiana di ieri aveva comunicato la ripresa degli attacchi contro l’Iran alle 21 ora italiana, ha successivamente riferito che la serie di raid è terminata alle 4 di mercoledì ora italiana. Intanto nelle scorse ore allarmi missilistici sono scattati in Bahrein e Kuwait per fuoco iraniano in arrivo, evento ormai quotidiano che mette ulteriormente a dura prova il cessate il fuoco. E la Giordania ha riferito di avere abbattuto 3 missili in arrivo. Gli attacchi contro i tre Paesi sono stati rivendicati da Teheran.

“Il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha completato un’ulteriore serie di attacchi contro l’Iran alle 22:00 ET (le 4 di stanotte in Italia ndr.) del 14 luglio, colpendo decine di obiettivi militari nei pressi dello Stretto di Hormuz e nelle zone costiere iraniane”, ha riferito il Centcom in un comunicato, aggiungendo che “aerei da combattimento, droni e navi da guerra Usa hanno lanciato munizioni di precisione contro siti missilistici e di droni iraniani, risorse navali e sistemi di difesa costiera durante questa ondata di attacchi durata 7 ore, con l’obiettivo di indebolire ulteriormente la capacità dell’Iran di minacciare la navigazione commerciale e gli equipaggi civili”.

Gli attacchi sono iniziati poco prima della ripresa del blocco navale Usa sui porti iraniani, contro le navi in transito da e verso porti e zone costiere iraniane, che è entrato in vigore alle 22 ora italiana di ieri sera. L’ammiraglio della Marina statunitense Brad Cooper, a capo del Comando Centrale, ha dichiarato in un comunicato che l’Iran ha lanciato decine di missili e droni contro i Paesi arabi del Golfo confinanti.

“Le forze statunitensi ritengono l’Iran responsabile di un’aggressione ingiustificata che continua a mettere in pericolo vite innocenti”, ha affermato Cooper. Nel Mar Arabico sono presenti almeno 19 navi da guerra statunitensi, tra cui due portaerei e una nave da assalto anfibio con oltre 1.000 Marines a bordo. Il Comando Centrale ha inoltre dichiarato in un post sui social media che vi sono “centinaia di velivoli militari operativi in tutto il Medioriente”.