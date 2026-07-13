Milano, 22enne morto accoltellato in stazione Certosa: altri sei giovani ‘Latin King’ arrestati

Altri sei giovani, appartenenti alla gang dei ‘Latin King‘, sono stati arrestati per l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate il 26 maggio. La polizia di Milano ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dalla gip Sara Cipolla nei confronti di un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, che si sommano ai due fermi eseguiti a inizio giugno del 19enne peruviano Jefferson Smith Echevarria Verano e del 20enne argentino Isaias Gonzalo Linares Melendez.

Secondo le indagini della Squadra mobile con gli agenti della seconda sezione Criminalità straniera e prostituzione, coordinati dal pm Elio Ramondini e l’aggiunta Bruna Albertini, gli arrestati farebbero parte del gruppo dei “17 soggetti, in gran parte vestiti di nero“, che, dopo aver rincorso la vittima assieme al fratello e a un amico “urlandogli in lingua spagnola ‘fermatevi, figli di p*****a, s*****i’”, avrebbe cominciato “a lanciare sassi, bottiglie e coltelli, facendolo cadere a terra durante la fuga e accanendosi sul corpo. Gli indagati, che nei prossimi giorni dovranno comparire davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, sono stati rintracciati fra le province di Milano e Monza.