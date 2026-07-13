Mondiali 2026: “La Francia è una nazionale senza francesi”, ex premier spagnolo Rajoy accusato di razzismo

È bufera sull’ex primo ministro della Spagna Mariano Rajoy, accusato di razzismo per aver definito la Francia, avversaria delle Furie Rosse nella semifinale dei Mondiali, una “nazionale senza francesi”, in riferimento ai tanti calciatori con origini africane presenti nella rosa. Come riportato dai principali media francesi e spagnoli, durissime le reazioni a partire dal governo francese che ha definito le dichiarazioni dell’ex primo ministro spagnolo Mariano Rajoy “assolutamente inaccettabili” e “aberranti“. “Se tale affermazione è vera, è assolutamente inaccettabile. Non rispecchia in alcun modo ciò che la Francia rappresenta”, ha dichiarato il ministro dell’Interno francese Laurent Nuñez in un’intervista a BMF TV. Secondo il presidente della Federazione calcistica francese (FFF), Philippe Diallo “le parole di Mariano Rajoy sulla nazionale francese contengono un ‘intollerabile sentore di razzismo’”.

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel.



Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios.



España es de quien la ama y la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 12, 2026

Il premier Pedro Sanchez: “La Spagna non appartiene a coloro che la disonorano con dichiarazioni xenofobe”

Anche il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez ha risposto a Rajoy tramite il suo account X. “La Spagna appartiene a coloro che la amano e lavorano per essa. Non a coloro che la disonorano con dichiarazioni xenofobe“, ha sottolineato Sánchez. “Francia, ci vediamo in semifinale. Che vinca la squadra migliore e che il razzismo perda“, ha aggiunto Sánchez. Anche l’attaccante della Spagna Borja Iglesias, a proposito delle parole di Rajoy, ha replicato: “Sono sorpreso che stiamo ancora discutendo di questo. Capisco che non l’abbia detto con cattive intenzioni, ma dobbiamo essere più vigili su questo tipo di affermazioni”. “Il multiculturalismo francese è una risorsa. Siamo tutti diversi, è questo che ci rende ricchi”, ha aggiunto il centravanti del Celta Vigo.