Caldo: addio ai bollini verdi, arriva la nuova ondata di afa

Quella appena iniziata sarà una settimana bollente. Stando al bollettino caldo del ministero della Salute oggi sono due le città da bollino rosso – il livello 3, che indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche – si tratta di Firenze e Perugia, da tre giorni alle prese con l’afa.

Ma domani la situazione peggiorerà un po’ in tutta Italia, con Brescia, Firenze Perugia e Torino ‘in rosso’, mentre il 15 nella lista delle città più colpite dal caldo figureranno Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino.

Le città da bollino arancione

Sette oggi i capoluoghi in allerta arancione: sono Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Genova, Roma e Torino.

Il 14 luglio l’allerta di livello 2 riguarderà Ancora, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti Roma, Verona e Viterbo. Infine il 15 luglio la lista dei bollini arancioni includerà: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo.

Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, come anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza e malati cronici.