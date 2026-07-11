Incendio in Andalusia, auto carbonizzata e terreni bruciati: scenario apocalittico in Spagna

E’ uno scenario apocalittico quello che si vede a Bedar, vicino Almeria, in Spagna, territorio devastato da un grosso incendio. Il rogo è divampato giovedì scorso nei pressi della Sierra de Los Filabres, in Andalusia, e si è rapidamente propagato nella zona. Almeno 12 le persone che hanno perso la vita, la maggior parte delle quali è morta dopo aver ignorato le istruzioni di rimanere al riparo, ha affermato Antonio Sanz, responsabile dei servizi di emergenza della regione. Si ipotizza che quattro delle vittime fossero cittadini britannici poiché il volante della loro auto carbonizzata era sul lato destro, hanno dichiarato le autorità andaluse.