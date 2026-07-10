Spagna, incendio in Andalusia: i vigili del fuoco al lavoro

Un incendio nel sud della Spagna ha causato la morte di almeno 11 persone. Diverse vittime sono state trovate all’interno di veicoli completamente bruciati, secondo quanto riportato dai media locali. Altre sei persone sono rimaste ferite nel rogo, domato con l’intervento di circa 150 vigili del fuoco e 220 militari dell’Unità militare di emergenza spagnola. L’incendio è divampato in un villaggio situato in una zona semiarida nei pressi della catena montuosa della Sierra de Los Filabres. Ancora da chiarire le cause del rogo.