Harry ricevuto da Re Carlo con la famiglia: è la prima volta dal 2022

Il principe Harry, dopo giorni di tensioni e dubbi, è stato ricevuto dal padre, Re Carlo III, a Highgrove House, la residenza di campagna sua e della Regina Camilla. Ma soprattutto, Harry è stato ricevuto insieme alla moglie Meghan e ai due figli Archie e Lillibet. Lo riporta la Bbc, riferendo che Buckingham Palace ha confermato che il Re e la Regina hanno ospitato la famiglia nel primo pomeriggio di oggi.

È la prima volta che il principe Harry e Meghan si trovano insieme nel Regno Unito dal 2022, anno in cui parteciparono ai funerali di Elisabetta II. Da allora, il principe si è sempre recato nel Paese da solo e ha incontrato suo padre durante un viaggio lo scorso settembre.