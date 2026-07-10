Tour de France 2026, Merlier vince la settima tappa: Pogacar resta in maglia gialla

Tim Merlier ha vinto in volata la settima tappa del Tour de France, la frazione pianeggiante di 175 km da Hagetmau a Bordeaux. Lo sprinter belga della Soudal-Quick Step si è imposto in una volata di gruppo davanti al norvegese Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) e all’eritreo Biniam Girmay (NSM Cycling Team). Nessuna variazione in classifica generale: il capitano dell’UAE Team Emirates Tadej Pogacar resta al comando con un vantaggio di 2’38” su Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) e di 2’57” sul compagno di squadra Isaac Del Toro. Domani è prevista un’altra tappa per velocisti,la frazione di 180 km da Perigueux a Bergerac senza difficoltà altimetriche.

Lo sprinter belga: “Sono felicissimo”

“Sono felicissimo. Quando ho lanciato lo sprint non sapevo quanta strada mi aspettasse”, ha detto Merlier commentando la vittoria. “Ma ce l’ho fatta, grazie alla squadra, hanno fatto un ottimo lavoro. Dopo tutto il duro lavoro di due giorni fa e di oggi, è bello sapere di aver ripagato i ragazzi”, ha aggiunto lo sprinter belga. La tappa ha portato i corridori su un percorso prevalentemente pianeggiante da Hagetmau alla città di Bordeaux, famosa per il suo vino. In condizioni di caldo torrido, con temperature che hanno raggiunto i 36 gradi durante l’ondata di calore che sta colpendo il paese, il francese Baptiste Veistroffer ha formato una fuga a due con il ceco Jakub Otruba. Sono stati ripresi a 18 chilometri dal traguardo dal gruppo degli inseguitori, mentre le squadre cercavano di posizionare il loro velocista di punta per contendersi la vittoria. Il veterano Mathieu van der Poel ha spinto forte e ha messo Jasper Philipsen in testa a 250 metri dal traguardo, ma Philipsen non è riuscito a mantenere la testa ed è stato superato sul traguardo da Merlier. “A 600 metri dal traguardo mi sono ritrovato intrappolato”, ha detto ancora Merlier. “Ma mi sono detto che avrei lottato fino alla fine e alla fine ce l’ho fatta”, ha concluso.