Re Carlo allo zoo di Londra tra tartarughe, pinguini e lumache

Giovedì re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato lo zoo di Londra in occasione del 200° anniversario della Zoological Society of London, incontrando animali e custodi durante il loro giro della struttura. La coppia reale si è fermata a dare da mangiare a una tartaruga prima di parlare con i custodi presso il recinto dei pinguini dello zoo, dove hanno aiutato a effettuare un controllo sanitario su uno degli uccelli utilizzando uno stetoscopio. Il re ha inoltre parlato con il personale degli sforzi per salvare dall’estinzione le lumache arboree del genere Partula e ha applicato un po’ di vernice sul guscio di una lumaca, una tecnica che i custodi utilizzano per marcare e monitorare i molluschi.