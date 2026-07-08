Usa, agente dell’ICE uccide un cittadino messicano durante un’operazione a Houston

Un agente dell’ICE ha sparato e ucciso un uomo a Houston, in Texas, durante un’operazione delle autorità federali. La vittima è stata identificata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna come Lorenzo Salgado Araujo, cittadino messicano. Trasportato in ospedale dopo essere stato colpito, è deceduto poco dopo. L’episodio ha suscitato polemiche e proteste nella comunità locale.

La ricostruzione delle autorità

In una nota, il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha spiegato che Salgado Araujo era stato individuato nel corso di un’operazione perché si trovava negli Stati Uniti senza un permesso legale. Secondo la ricostruzione ufficiale, l’uomo avrebbe ignorato gli ordini di fermarsi e tentato di speronare con la propria auto un agente federale. Il dipartimento sostiene inoltre che il veicolo guidato dalla vittima abbia urtato un mezzo dell’Ice e che l’agente abbia aperto il fuoco per legittima difesa. Un video girato sul luogo della sparatoria mostra un veicolo nero fermo ad angolo rispetto a un furgone bianco, con l’uomo a terra tra i due mezzi mentre un agente presta assistenza in attesa dei soccorsi.

La versione della famiglia e le proteste

Diversa la versione fornita dai familiari. In un messaggio pubblicato su Facebook, il figlio della vittima, Ronaldo Salgado, ha raccontato che il padre stava andando al lavoro nel settore dell’edilizia e stava passando a prendere alcuni operai quando è avvenuta la sparatoria. Il figlio ha descritto Lorenzo Salgado Araujo come un lavoratore che viveva negli Stati Uniti da quasi 35 anni e che, secondo quanto riferito, era prossimo a ottenere un permesso di lavoro. “Mio padre non meritava questo“, ha scritto nel post. La vicenda ha provocato anche una reazione nel quartiere in cui si sono svolti i fatti. Nella serata successiva alla sparatoria, un piccolo gruppo di manifestanti si è radunato nella zona per protestare contro l’ICE, scandendo slogan contro l’agenzia federale per l’immigrazione.