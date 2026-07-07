Trump Dance, cos’è lo sfottò del Belgio e di Lukaku al Mondiale 2026

Il Belgio ha festeggiato la vittoria che è valsa la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale 2026 ai danni degli Stati Uniti padroni di casa eseguendo la famosa ‘Trump Dance‘, il balletto che il presidente americano ha fatto in più occasioni. Nata come una firma personale del Tycoon, la ‘Trump Dance’ è diventata un simbolo della sua campagna elettorale, poi un tormentone social e infine è arrivata anche sul palcoscenico più grande dello sport.

Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026

Lukaku e compagni ballano dopo il caso Balogun

La ‘Trump Dance’ ha vissuto una nuova puntata al Mondiale 2026, quando Lukaku e compagni sotto il naso del presidente statunitense l’hanno riproposta in segno di sfottò dopo il poker rifilato agli Stati Uniti negli ottavi di finale. Gara che ha vissuto una vigilia infuocata per il caso Folarin Balogun: la squalifica dell’attaccante statunitense era stata infatti sospesa permettendogli di giocare contro il Belgio, dopo l’intervento di Trump che aveva raccontato di aver parlato con il presidente della FIFA Gianni Infantino. La vicenda aveva alimentato discussioni sulla possibile influenza politica nello sport e aveva acceso ulteriormente la rivalità prima della gara. Così, dopo il successo degli europei, il gesto che per mesi aveva accompagnato i comizi di Trump è tornato sul terreno di gioco con un significato opposto: non un omaggio, ma una provocazione rivolta simbolicamente al presidente americano.

La storia della Trump Dance

La storia della danza, parte da lontano. Trump l’aveva resa popolare durante i suoi raduni politici, spesso sulle note di ‘Y.M.C.A.’ dei Village People, trasformandola in un elemento riconoscibile della sua immagine pubblica. Il movimento, fatto di piccoli passi laterali e pugni alternati verso il basso, è diventato rapidamente un marchio della sua presenza sul palco. Dopo la vittoria elettorale del 2024, la danza è uscita dai comizi ed è entrata nella cultura pop. I sostenitori del movimento Maga hanno iniziato a replicarla durante manifestazioni e video sui social, mentre su TikTok e sulle altre piattaforme è stata ripresa sia come celebrazione sia come parodia. Anche nel mondo della politica americana il gesto è diventato un segno di appartenenza per una parte del fronte repubblicano, mentre gli utenti dei social lo hanno trasformato in un meme globale, utilizzandolo in contesti molto diversi tra loro: dalla satira politica ai video ironici fino alle imitazioni dei creator. La consacrazione internazionale, però, è arrivata soprattutto attraverso lo sport. Nella NFL era stata imitata da giocatori come Nick Bosa, Brock Bowers, Calvin Ridley e Amon-Ra St. Brown. Nel calcio era diventata virale dopo la celebrazione di Christian Pulisic con la nazionale statunitense precisando però che non si trattava di un messaggio politico, mentre anche altri atleti, tra cui il fighter Jon Jones e la golfista Charley Hull, avevano ripreso il gesto.