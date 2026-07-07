Furto di Fentanyl all’Ospedale Israelitico, nessun segnale di coinvolgimento del crimine organizzato per il Ros

Vincenzo Molinese, Comandante del Raggruppamento operativo speciale (Ros) dell’Arma dei carabinieri è stato ascoltato in Commissione Antimafia in relazione in relazione all’episodio del furto di 80 fiale di Fentanyl avvenuto nei giorni scorsi all’Ospedale Israelitico. “Non si registrano allo stato segnali di coinvolgimento della criminalità organizzata“, ha detto l’ufficiale, secondo il quale Il fenomeno della diffusione del Fentanyl “va monitorato” e il recente furto “è un segnale” che “comincia la volontà ad approvvigionarsi”.

Patto per il Nord: “I ladri della sostanza potrebbero volere strage”

“Come sostengono gli esperti, l’effetto del Fentanyl cento volte superiore a quello dell’eroina. L’intento di chi ha rubato le 80 fiale a Roma potrebbe essere quello di fare una strage, potrebbe avere finalità terroristiche. Chiediamo alle autorità competenti il massimo impegno per evitare la diffusione della sostanza e per rintracciare gli autori del furto e scoprirne i motivi”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.