Mondiali 2026, Neymar lascia la Nazionale

Dopo la delusione l’addio. Neymar ha deciso di lasciare la nazionale brasiliana, eliminata dalla Norvegia ai Mondiali 2026 (in corso in Stati Uniti, Messico e Canada) in un match nel quale il fuoriclasse ha segnato su rigore l’unico gol dei Verdeoro. “Ci ho provato, ho iniziato qui al Metlife stadium e qui finisco. È finita”, ha detto Neymar, ricordando che proprio nell’impianto del New Jersey aveva esordito con la maglia nella nazionale maggiore nel 2010, in un’amichevole contro gli Stati Uniti. A causa di un persistente infortunio al polpaccio destro, il fuoriclasse di San Paolo ha disputato solo due delle cinque partite del Brasile nel torneo. È sceso in campo anche per 15 minuti contro la Scozia nella fase a gironi.

Numeri e carriera di Neymar

Classe 1992, Neymar oggi ha 34 anni e gioca nel Santos, squadra in cui è cresciuto da ragazzino. Nel 2025 il n°10 della Seleçao ha deciso di tornare agli albori dopo aver giocato in club come Barcellona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. Tanti, troppi gli infortuni che lo hanno attanagliato negli anni. O’ Ney (come viene soprannominato) ha subìto un’operazione alla caviglia, una al crociato e un intervento al ginocchio. Problemi che si aggiungono a diversi infortuni alla coscia e al polpaccio, che lo ha tenuto fuori dal campo fino al 22 giugno scorso. Nonostante ciò è riuscito a vincere numerosi trofei tra cui una Champions League, due volte la Liga spagnola, cinque volte la Ligue 1 e a realizzare 377 gol in 634 partite giocate.