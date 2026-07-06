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lunedì 6 luglio 2026

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Mondiali 2026, Neymar lascia la Nazionale

Mondiali 2026, Neymar lascia la Nazionale
Neymar e la nazionale brasiliana dopo la sconftta con la Norvegia, New Jersey, 5 luglio 2026 (AP Photo/Adam Hunger)
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L’annuncio del fuoriclasse di San Paolo dopo l’eliminazione del Brasile per mano della Norvegia

Dopo la delusione l’addio. Neymar ha deciso di lasciare la nazionale brasiliana, eliminata dalla Norvegia ai Mondiali 2026 (in corso in Stati Uniti, Messico e Canada) in un match nel quale il fuoriclasse ha segnato su rigore l’unico gol dei Verdeoro. “Ci ho provato, ho iniziato qui al Metlife stadium e qui finisco. È finita”, ha detto Neymar, ricordando che proprio nell’impianto del New Jersey aveva esordito con la maglia nella nazionale maggiore nel 2010, in un’amichevole contro gli Stati Uniti. A causa di un persistente infortunio al polpaccio destro, il fuoriclasse di San Paolo ha disputato solo due delle cinque partite del Brasile nel torneo. È sceso in campo anche per 15 minuti contro la Scozia nella fase a gironi.

Numeri e carriera di Neymar

Classe 1992, Neymar oggi ha 34 anni e gioca nel Santos, squadra in cui è cresciuto da ragazzino. Nel 2025 il n°10 della Seleçao ha deciso di tornare agli albori dopo aver giocato in club come Barcellona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal. Tanti, troppi gli infortuni che lo hanno attanagliato negli anni. O’ Ney (come viene soprannominato) ha subìto un’operazione alla caviglia, una al crociato e un intervento al ginocchio. Problemi che si aggiungono a diversi infortuni alla coscia e al polpaccio, che lo ha tenuto fuori dal campo fino al 22 giugno scorso. Nonostante ciò è riuscito a vincere numerosi trofei tra cui una Champions League, due volte la Liga spagnola, cinque volte la Ligue 1 e a realizzare 377 gol in 634 partite giocate.

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